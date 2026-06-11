ഒമാൻ തീരത്ത് യുഎസ് മിസൈലാക്രമണം: മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ കാണാതായ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പലാവു (Palau) പതാക ഘടിപ്പിച്ച 'എംടി സെറ്റബെല്ലോ' (MT Settebello) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയാണ് യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം.
ഡെക്ക് കേഡറ്റ് ആദിത്യ ശർമ്മ, എഞ്ചിൻ ഫിറ്റർ ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പട്നാല സുരേഷ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരിൽ 21 പേരെ ഒമാൻ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാവികരുടെ മരണം കേന്ദ്ര തുറമുഖ-ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇറാൻ എണ്ണ ഉപരോധം ലംഘിച്ചതിനാലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതിനാലുമാണ് കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി കൃത്യതയാർന്ന മിസൈലാക്രമണം (Precision Strike) നടത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ (CENTCOM) വിശദീകരണം.
ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നയതന്ത്ര പ്രതിഷേധം
സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷനെ (DCM) വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പ് (Demarche) കൈമാറി. അന്താരാഷ്ട്ര ജലാശയങ്ങളിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നാവികരുടെ ജീവൻ മുൻനിർത്തി മേഖലയിൽ അടിയന്തരമായി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.