യുഎസ് പാസ്പോർട്ട് ആദ്യ പത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത്; സിംഗപ്പൂർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ ആധിപത്യം: ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ് ഇങ്ങനെ
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള പാസ്പോർട്ട് റാങ്കിംഗിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ടിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തായപ്പോൾ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ സിംഗപ്പൂർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവ ആഗോളതലത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്പോർട്ട് സിംഗപ്പൂരിന്റേതാണ്. സിംഗപ്പൂർ പൗരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് (193 രാജ്യങ്ങൾ വരെ) വിസയില്ലാതെ പ്രവേശനം നേടാൻ സാധിക്കും.
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
- ഒന്നാം സ്ഥാനം: സിംഗപ്പൂർ
- രണ്ടാം സ്ഥാനം: ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ
- യുഎസ്എയുടെ സ്ഥാനം: യുഎസ് പാസ്പോർട്ട് ആദ്യ 10-ൽ നിന്ന് പുറത്തായി നിലവിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തോ (പഴയ റാങ്കിംഗ്) 12-ാം സ്ഥാനത്തോ (പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ) ആണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം:
ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, ആഗോള പാസ്പോർട്ട് റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനോ നേരിയ വ്യതിയാനം വരാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് 2025-ൽ 77-ാം സ്ഥാനത്തോ (ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സ് 2025 മിഡ്-ഇയർ റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം) 85-ാം സ്ഥാനത്തോ (ചില പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം) ആണ്.
- ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് നിലവിൽ 57 മുതൽ 60 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ വിസയില്ലാതെ (Visa-free) അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഓൺ അറൈവൽ (Visa-on-Arrival) സൗകര്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെയും യാത്രാ ഉടമ്പടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും സൂചനയായാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.