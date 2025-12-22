അമേരിക്കൻ വിസ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങി ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ; മടക്കം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ
ബെംഗളൂരു: വിസ പുതുക്കുന്നതിനായി (Visa Renewal) നാട്ടിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് എച്ച്-1 ബി (H-1B) വിസാ ഉടമകൾ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. യുഎസ് കോൺസുലേറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഡിസംബറിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ 2026 മാർച്ച് മാസത്തിലേക്കാണ് പലർക്കും മാറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിശോധന വില്ലനായി
ഡിസംബർ 10-ന് നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറ്റിംഗ് പോളിസി (Social Media Vetting Policy) ആണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. വിസ അപേക്ഷകരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ വിസ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മെമ്മോയിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ:
- അഭിമുഖങ്ങൾ നീളുന്നു: ഈ മാസം വിസ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാനിരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്.
- ജോലിഭീഷണി: അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ (Remote work) കമ്പനികൾ അനുവദിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല.
- യാത്രാ വിലക്ക്: പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സർവീസ് നൗ തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോട് നിലവിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
അമേരിക്കൻ എച്ച്-1 ബി വിസ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നിലവിലെ വിസ ഉടമകളിൽ 71 ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (USCIS) വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിലെ കർശന പരിശോധനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ്.
"അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിദേശ യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുകടന്നാൽ, വിസ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കും," - ഫ്രെഡറിക് എൻജി (കോ-ഫൗണ്ടർ, ബിയോണ്ട് ബോർഡർ)
മറ്റ് വിസ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകം
എച്ച്-1 ബി വിസകൾക്ക് പുറമെ എഫ് (F), എം (M), ജെ (J) വിഭാഗത്തിലുള്ള വിസകൾക്കും കർശന പരിശോധന ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഒ (O), എൽ (L) വിസ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന താരതമ്യേന കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിസ സംബന്ധമായ ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഇബി-5 (EB-5) ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പലരും താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.