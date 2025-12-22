അമേരിക്കൻ വിസ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങി ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ; മടക്കം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

By Metro DeskDec 22, 2025, 21:45 IST
H1 B Vissa

ബെംഗളൂരു: വിസ പുതുക്കുന്നതിനായി (Visa Renewal) നാട്ടിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് എച്ച്-1 ബി (H-1B) വിസാ ഉടമകൾ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. യുഎസ് കോൺസുലേറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഡിസംബറിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ 2026 മാർച്ച് മാസത്തിലേക്കാണ് പലർക്കും മാറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിശോധന വില്ലനായി

​ഡിസംബർ 10-ന് നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറ്റിംഗ് പോളിസി (Social Media Vetting Policy) ആണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. വിസ അപേക്ഷകരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ വിസ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മെമ്മോയിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ:

  • അഭിമുഖങ്ങൾ നീളുന്നു: ഈ മാസം വിസ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാനിരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്.
  • ജോലിഭീഷണി: അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ (Remote work) കമ്പനികൾ അനുവദിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല.
  • യാത്രാ വിലക്ക്: പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സർവീസ് നൗ തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോട് നിലവിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

​അമേരിക്കൻ എച്ച്-1 ബി വിസ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നിലവിലെ വിസ ഉടമകളിൽ 71 ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (USCIS) വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിലെ കർശന പരിശോധനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ്.

​"അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിദേശ യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുകടന്നാൽ, വിസ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കും," - ഫ്രെഡറിക് എൻജി (കോ-ഫൗണ്ടർ, ബിയോണ്ട് ബോർഡർ)

 

മറ്റ് വിസ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകം

​എച്ച്-1 ബി വിസകൾക്ക് പുറമെ എഫ് (F), എം (M), ജെ (J) വിഭാഗത്തിലുള്ള വിസകൾക്കും കർശന പരിശോധന ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഒ (O), എൽ (L) വിസ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന താരതമ്യേന കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിസ സംബന്ധമായ ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഇബി-5 (EB-5) ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പലരും താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like