ശാശ്വത സമാധാനത്തിനും സ്വതന്ത്ര ഹോർമുസ് യാത്രയ്ക്കും ആഹ്വാനം: യുഎസ്-ഇറാൻ വെടിനിർത്തലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല വെടിനിർത്തലിനെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
2026 ഏപ്രിൽ 8 ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) പറഞ്ഞു, "വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, അത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ശാശ്വത സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിരന്തരം വാദിച്ചതുപോലെ, നിലവിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് നേരത്തെ ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കൽ, സംഭാഷണം, നയതന്ത്രം എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്."
ആഗോള വ്യാപാരത്തിലും ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലും സംഘർഷം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പ്രസ്താവന എടുത്തുകാണിച്ചു. ചരക്കുകളുടെയും ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത നീക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"സംഘർഷം ഇതിനകം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരിതം വരുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ, വ്യാപാര ശൃംഖലകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ തടസ്സമില്ലാത്ത നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോള വാണിജ്യ പ്രവാഹവും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംഭാഷണത്തിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല നയത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നേരത്തെയുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നയതന്ത്രം നിർണായകമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"തീവ്രത കുറയ്ക്കൽ, സംഭാഷണം, നയതന്ത്രം എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്," മേഖലയിലെ സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത അടിവരയിടുന്ന പ്രസ്താവന ആവർത്തിച്ചു.