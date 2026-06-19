ഇറാൻ-അമേരിക്ക സമാധാന കരാർ; ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്നു: ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നു
Jun 19, 2026, 08:46 IST
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ ഇടക്കാല സമാധാന കരാർ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നാലുമാസത്തോളമായി നീണ്ടുനിന്ന സംഘർഷത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള 14 ഇന കരാർ, ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തടയാനും ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും.
ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാകും. ഇറക്കുമതി ചെലവുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കുറവ് രൂപയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കും. കൂടാതെ, ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുള്ള അധിക ചെലവുകൾ കുറയുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവ് ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.