വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് മുമ്പ് വന്ദേമാതരം; പിന്നാലെ ദേശീയ ഗാനവും
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ദേശീയഗാനത്തിന് മുമ്പ് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആറ് ഖണ്ഡികകളുടെ പൂർണ്ണ പതിപ്പ് ആലപിച്ചു. കേന്ദ്രം പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വന്ദേമാതരം ഒരു ചടങ്ങിൽ പൂർണ്ണമായും ആലപിച്ചത്.
1882-ൽ പ്രശസ്ത ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയാണ് വന്ദേമാതരം എഴുതിയത്. ശനിയാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മറ്റ് നിരവധി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഇത് പ്ലേ ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം.
ഫെബ്രുവരിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഇറക്കിയ ദേശീയ ഗാനം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ നീക്കത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും വിജയ്യുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദേശീയഗാനത്തിന് മുമ്പ് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു, ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വേദി പങ്കിട്ടു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ, അന്നത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഈ നിർദ്ദേശം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു, വന്ദേമാതരത്തിന് ശേഷം ടാഗോർ എഴുതിയ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കരുതെന്ന് വാദിച്ചു.