എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് 'വന്ദേമാതരം' പൂർണ്ണമായി ആലപിച്ചു; വെട്ടിലായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം

By  Metro Desk Aug 15, 2026, 10:47 IST
ദേശീയ പതാക

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ എ.ഐ.സി.സി (AICC) ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഖണ്ഡികകൾ മാത്രം ആലപിക്കുകയെന്ന ദീർഘകാലമായുള്ള പാർട്ടി നിലപാടിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്, പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ആലപിച്ചതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി നിലപാടിനോട് കോൺഗ്രസ് അടിയറവ് പറഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇടത് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഘടകകക്ഷികളും മുന്നണി പങ്കാളികളും രംഗത്തെത്തിയത്. വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കുന്നത് മതേതരത്വ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും മുൻകാലങ്ങളിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ നിന്ന് നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പിന്നോട്ട് പോയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

​അതേസമയം, വന്ദേമാതരം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതമാണെന്നും അതിൽ വർഗീയതയില്ലെന്നുമുള്ള ന്യായീകരണവുമായി ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഉടലെടുത്ത ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ എ.ഐ.സി.സി നേതൃത്വം നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്.

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