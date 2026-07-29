ദേശീയ ഗാനത്തിന് തുല്യമായ സംരക്ഷണം ഇനി വന്ദേമാതരത്തിനും; ദേശീയ ബഹുമാന നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ പാസായി
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ ഗാനമായ 'ജനഗണ മന'യ്ക്ക് നിലവിലുള്ളതിന് സമാനമായി ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തെയും അപമാനിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി. 'ദേശീയ ബഹുമാനത്തോടുള്ള അപമാനം തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026' (The Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill, 2026) ആണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനും ബഹളത്തിനുമിടയിൽ ഉപരിസഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കിയത്.
പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
ശിക്ഷാ നടപടി: വന്ദേമാതരം ആലാപനം മനഃപൂർവം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ, വന്ദേമാതരത്തെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് 3 വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായി മാറും
1971-ലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി: 1971-ലെ ദേശീയ ബഹുമാന സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് വന്ദേമാതരത്തെയും നിയമപരമായ സംരക്ഷണ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. നിലവിൽ ഭരണഘടന, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
പാർലമെന്റിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
NEET പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലാണ് ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തത്. ഉപചെയർമാൻ ഹരിവംശിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സഭ ചേർന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ സഭയുടെ നടുക്കളത്തിലിറങ്ങി. തുടർന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് (واک ഔട്ട്) നടത്തി.
വന്ദേമാതരം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആത്മാവാണെന്നും, അതിനെ അപമാനിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സർക്കാരിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ ഭേദഗതി നിയമമായി മാറും.