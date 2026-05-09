ടിവികെയ്ക്ക് വിസികെയുടെ നിരുപാധിക പിന്തുണ: തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറുന്നു
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകവേ, വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (TVK) നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ കച്ചി (VCK). സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ വിസികെ കൈക്കൊണ്ട ഈ നിലപാട് നിർണ്ണായകമാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സർക്കാർ രൂപീകരണം: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ടിവികെ മാറിയെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിസികെയുടെ പിന്തുണ നിർണ്ണായകമാകുന്നത്.
"തമിഴ്നാടിന്റെ വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനുമായി പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിസികെ തയ്യാറാണ്. വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് പ്രാഥമിക തീരുമാനം." - വിസികെ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
വിജയ് ഉടൻ തന്നെ ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ നിബന്ധനകളോടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിസികെയുടെ നീക്കം വിജയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കും.
- വാട്സ്ആപ്പ് വിവാദം: നേരത്തെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ പിന്തുണ തേടിയ വിജയ്യുടെ രീതിയെ വിസികെ വിമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നിരുപാധിക പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- മുന്നണി മാറ്റം: നിലവിൽ ഡിഎംകെ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വിസികെയുടെ ഈ മാറ്റം തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുന്നണി സംവിധാനങ്ങളെയാകെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം.