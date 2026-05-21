ഡൽഹിയിൽ 'വാഹന പണിമുടക്ക്': 4 ലക്ഷം ഓട്ടോകളും ടാക്സികളും റോഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു; തലസ്ഥാനം കടുത്ത യാത്രാദുരിതത്തിൽ

By  Metro Desk May 21, 2026, 11:00 IST
Auto

ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സർവീസ് നടത്തുന്ന നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഓട്ടോ-റിക്ഷകൾ, ടാക്സികൾ, ട്രക്കുകൾ, സ്വകാര്യ ബസുകൾ എന്നിവ മെയ് 21 മുതൽ മെയ് 23 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമരത്തിലാണ്. 'ഓൾ ഇന്ത്യ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ്' (AIMTC), 'ചാലക് ശക്തി യൂണിയൻ' എന്നിവയുൾപ്പെടെ അറുപത്തിയെട്ടിലധികം ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷനുകളാണ് ഈ 'ചക്ക ജാം' സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

​അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

​1. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമരം? (പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ)

  • യാത്രാനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുക: കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ ടാക്സി നിരക്കുകൾ പുതുക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് യൂണിയനുകളുടെ പരാതി. സിഎൻജി, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില പലമടങ്ങ് വർധിച്ചിട്ടും നിരക്ക് കൂട്ടാത്തത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  • പരിസ്ഥിതി നഷ്ടപരിഹാര ചാർജ് (ECC) പിൻവലിക്കുക: ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി (ECC) പിൻവലിക്കണമെന്ന് ട്രക്ക്-ഗുഡ്സ് വാഹന ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
  • ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത കമ്പനികളുടെ ചൂഷണം: ഒല (Ola), യൂബർ (Uber) തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഡ്രൈവർമാരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നുവെന്നും ഇവർക്ക് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.

​2. ഏതൊക്കെ സർവീസുകളെ ബാധിക്കും?

  • ഓട്ടോ, ടാക്സി സർവീസുകൾ: സാധാരണ ടാക്സികളും ഓട്ടോകളും ഭൂരിഭാഗവും സർവീസ് നിർത്തിവെക്കും.
  • ഓൺലൈൻ ക്യാബുകൾ: ഒല, യൂബർ, റാപ്പിഡോ തുടങ്ങിയ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാബ്/ഓട്ടോ സർവീസുകൾക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാം.
  • ചരക്ക് നീക്കം: ട്രക്കുകളും മറ്റ് വാണിജ്യ ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ചരക്ക് നീക്കത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും.

​3. എന്തൊക്കെ സാധാരണ നിലയിലുണ്ടാകും?

ഡൽഹി മെട്രോ: മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ പതിവുപോലെ തടസ്സമില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തും.

ഡിടിസി ബസുകൾ: ഡൽഹി ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതുഗതാഗത ബസുകൾ (DTC), ക്ലസ്റ്റർ ബസുകൾ എന്നിവ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓടും.

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ: വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ കാറുകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമില്ല.

യൂണിയൻ മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ അനുകൂലമായ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമായി മാറ്റുമെന്നാണ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. (അതേസമയം ചില പ്രാദേശിക ഓട്ടോ യൂണിയനുകൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

