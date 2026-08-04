പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് അന്തരിച്ചു; ശ്രദ്ധേയനായത് വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ

By  Metro Desk Aug 4, 2026, 23:01 IST
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ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് പ്രതിനായക വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ പ്രശസ്ത നടൻ പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് (74) അന്തരിച്ചു. രക്താർബുദത്തെ (Blood Cancer) തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ കോകിലാബെൻ ധീരുഭായ് അംബാനി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

Dead

​ബി.ആർ. ചോപ്രയുടെ പ്രശസ്ത ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായ 'മഹാഭാരത'ത്തിൽ 'അശ്വത്ഥാമാവ്' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് അഭിനയരംഗത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. തുടർന്ന് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ സജീവമായി.

​ആമിർ ഖാൻ നായകനായ ഭാരതീയ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായ 'ലഗാൻ', 'സർഫറോഷ്', 'ഗജിനി' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഒരുക്കിയ 'ഗജിനി'യിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ഏറെ ജനപ്രീതി നേടി. തെലുങ്കിൽ എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ 'സെ' (Sye) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭിക്ഷു യാദവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മികച്ച വില്ലനുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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