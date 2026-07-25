വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകളുടെ വിജയം: ജന്തർമന്തറിൽ വൻ വിജയാഘോഷം

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 14:55 IST
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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും സിജെപിയും (Cockroach Janta Party) ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടത്തിവന്ന സമരം ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക്. തുടർച്ചയായ 35-ാം ദിവസത്തെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പദവി രാജിവെച്ചു.

​മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധക്കാരും ഉറച്ചുനിന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിപ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നതോടെ ജന്തർമന്തറിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സമരക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വൻ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് വിജയവാർത്തയെ വരവേറ്റത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

35 ദിവസത്തെ സമരം: നീറ്റ് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ 35 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി നടന്നു വന്ന പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഒടുവിൽ നിർണ്ണായക ജയം ലഭിച്ചത്.

സർക്കാരിന്റെ പിന്മാറ്റം: നേരത്തെ മന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമെങ്കിലും പ്രതിഷേധം വൻതോതിൽ ശക്തമായതോടെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായി.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയം: രാജി ആവശ്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാതിരുന്ന സമരസമിതിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ചരിത്ര വിജയത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.

ജന്തർമന്തറിലെ ആഘോഷം: രാജിവെച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സമരപ്പന്തലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയും വിജയം ആഘോഷിച്ചു.

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