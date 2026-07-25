വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകളുടെ വിജയം: ജന്തർമന്തറിൽ വൻ വിജയാഘോഷം
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും സിജെപിയും (Cockroach Janta Party) ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടത്തിവന്ന സമരം ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക്. തുടർച്ചയായ 35-ാം ദിവസത്തെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പദവി രാജിവെച്ചു.
മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധക്കാരും ഉറച്ചുനിന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിപ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നതോടെ ജന്തർമന്തറിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സമരക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വൻ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് വിജയവാർത്തയെ വരവേറ്റത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
35 ദിവസത്തെ സമരം: നീറ്റ് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ 35 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി നടന്നു വന്ന പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഒടുവിൽ നിർണ്ണായക ജയം ലഭിച്ചത്.
സർക്കാരിന്റെ പിന്മാറ്റം: നേരത്തെ മന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമെങ്കിലും പ്രതിഷേധം വൻതോതിൽ ശക്തമായതോടെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരായി.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയം: രാജി ആവശ്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാതിരുന്ന സമരസമിതിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ചരിത്ര വിജയത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.
ജന്തർമന്തറിലെ ആഘോഷം: രാജിവെച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സമരപ്പന്തലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയും വിജയം ആഘോഷിച്ചു.