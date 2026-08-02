ബംഗളൂരു സന്ദർശനം മാറ്റിപ്പവെച്ച് വിജയ്; സൗഹൃദപരമായ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
ബംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് തന്റെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ബംഗളൂരു സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധവും സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും നിലനിർത്താൻ വിജയിയുടെ ഈ നിലപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
കാവേരി നദീജല പങ്കുവെക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായി ഓഗസ്റ്റ് 3-നാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആറ് മന്ത്രിമാരും ബംഗളൂരുവിൽ എത്താനിരുന്നത്. എന്നാൽ കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി (CWRC) തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് 3,500 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കർണാടകയോട് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയുണ്ടായി.
പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജയ് ചിത്രമായ 'ജനനായകൻ' പ്രദർശിപ്പിച്ച തിയേറ്ററുകൾക്ക് നേരെയും അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും സിനിമയുടെ പ്രദർശനം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം ചർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സന്ദർശനം മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വിജയിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
"കൂടുതൽ അനുയോജ്യവും സൗഹൃദപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താമെന്നാണ് ഞാൻ വിജയിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. നമ്മൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം," എന്ന് ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശനം നീട്ടിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.