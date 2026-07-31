കർണാടകയിൽ വിജയ് ചിത്രം ജനനായകന്റെ പ്രദർശനം വ്യാപകമായി തടഞ്ഞു; കാവേരി നദീ ജല തർക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം
ബംഗളൂരു : കാവേരി നദീജല തർക്കത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുനൽകണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ കർണാടകയിൽ പ്രതിഷേധം കടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നായകനായ ‘ജനനായകൻ’ എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം കർണാടകയിലുടനീളം വിവിധ തിയേറ്ററുകളിൽ തടയുകയും നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗളൂരു, മാണ്ഡ്യ, മൈസൂരു തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകളും കർഷക സമിതികളും ഉപരോധ സമരം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സർവ്വത്ര സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നതിനെ തുടർന്നാണ് മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഷോകൾ റദ്ദാക്കിയത്.
തമിഴ്നാടിന് അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3,500 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം വീതം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയും മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും നിർദേശിച്ചതാണ് പുതിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. കരുണാട വിജയ സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ മാണ്ഡ്യയിലെ ഗുരുശ്രീ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലും ബംഗളൂരുവിലെ സാമ്പിഗെ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലും സംഘടിച്ചെത്തുകയും സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകളും കൂറ്റൻ ബാനറുകളും കീറിയെറിയുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കൃഷിനാശ ഭീഷണിയും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കം.
സമരം തീവ്രമായതോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘം പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുകയും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ് ജനവിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായി വസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും തിയേറ്റർ പരിസരങ്ങളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ കർണാടകയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും കാവേരി അതോറിറ്റി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ താൽക്കാലികമായി പ്രദർശനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു.