തിരുച്ചി ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ന് വിജയ് എത്തും; വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാൻ 'ദളപതി' നേരിട്ടോടിയെത്തുന്നു
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ വോട്ടർമാർക്ക് നേരിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് ഇന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം സന്ദർശിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ജനങ്ങളെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും നേരിൽ കണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരുച്ചിയിലെത്തുന്ന വിജയ്ക്ക് വൻ വരവേൽപ്പ് നൽകാനാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നുള്ള വിജയ്യുടെ ഈ സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ഇതിനോടകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.