തമിഴ്നാട്ടിൽ 'വിജയ്' തരംഗം ലക്ഷ്യം; രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടാൻ ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ
Mar 29, 2026, 12:49 IST
ചെന്നൈ: 2026-ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) അധ്യക്ഷൻ വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂർ, കേന്ദ്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് (Trichy East) എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിജയ് കന്നിയങ്കത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഞായറാഴ്ച (2026 മാർച്ച് 29) ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയ് തന്നെയാണ് 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- മണ്ഡലങ്ങൾ: നേരത്തെ വിരുഗമ്പാക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ പെരമ്പൂരും തിരുച്ചി ഈസ്റ്റും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളാണിത്.
- രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്: തന്റെ പാർട്ടി 'ജനങ്ങളുടെ സഖ്യം' ആണെന്നും മത്സരം സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സഖ്യവും ടിവികെയും തമ്മിലാണെന്നും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- വാഗ്ദാനങ്ങൾ: ലഹരിമുക്ത തമിഴ്നാട്, തൊഴിൽരഹിതർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈടില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിജയ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 23-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 4-ന് നടക്കും.
സാധാരണ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അണികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.