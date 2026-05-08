വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും; ടിവികെയ്ക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് വിസികെ, കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ
കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, സിപിഐ, സിപിഐ (എം) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ്, തകർന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുമായുള്ള തർക്കത്തിനും ശേഷം, അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള തന്റെ അവകാശവാദം അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.30 ന് വിജയ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ നേടിയ ശേഷം വീണ്ടും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്നും ടിവികെ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി പിന്തുണക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനവും ഇതേ സമയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വിജയ്ക്ക് അനുകൂലമായാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ. 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ ടി.വി.കെ.ക്ക് 107 എംഎൽഎമാരുണ്ട്, അതേസമയം കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് എംഎൽഎമാർ വീതമുള്ള സി.പി.ഐ.യും സി.പി.ഐ.എമ്മും ആഭ്യന്തര യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടി.വി.കെ.യെ പിന്തുണച്ചു. രണ്ട് എംഎൽഎമാരുള്ള വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കക്ഷി (വി.സി.കെ.) വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ സമ്മതിച്ചു. സഖ്യം ഒന്നിച്ച് 118 അംഗങ്ങളെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് - സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ 118 എന്ന ഭൂരിപക്ഷ മാർക്ക്.
വിജയ്ക്ക് ചുറ്റും പെട്ടെന്നുള്ള ഏകീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഗവർണർ ടിവികെ മേധാവിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വീണ്ടും വിസമ്മതിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്, പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നിരസനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് കാരണമായി, ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രം "പിൻവാതിലിലൂടെ ഗവർണറുടെ ഭരണം" നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയിലുടനീളം അണിയറയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ടിവികെ നയിക്കുന്ന രൂപീകരണത്തിന് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വിസികെ മേധാവി തോൾ തിരുമാവളവനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു.
താമസിയാതെ, സിപിഐ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയും സിപിഐ (എം) സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകി, നിയമസഭയിലെ കണക്കുകളിൽ നാടകീയമായ മാറ്റം വരുത്തി, അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, വിജയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും പരസ്യ സന്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെയല്ല പിന്തുണ ലഭിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ശക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വിസികെ നേതാവ് സിന്തനൈ സെൽവൻ ആരോപിക്കുകയും ജനാധിപത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, വിജയ് വിജയ് വിജയ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി വിമർശിച്ചു, ഫലം വന്നയുടനെ ടിവികെ മേധാവി സഖ്യ പങ്കാളികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
“പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പ് കത്ത് അയച്ച് 'പ്രതികരിക്കുക' എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം?” സെൽവൻ ചോദിച്ചു, വിജയ്യെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില “രണ്ടാംനിര നേതാക്കൾ” തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചു.
വേട്ടയാടലിനും അസ്ഥിരതയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ടിവികെ നിയമസഭാംഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ "റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ" പുനരുജ്ജീവനത്തെയും വിസികെ നേതാവ് ലക്ഷ്യം വച്ചു.
വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും, കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, വിസികെ എന്നിവർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക ഗവർണറുടെ സാധ്യമായ ഭരണഘടനാപരമായ കടന്നുകയറ്റം തടയുന്നതായി തോന്നി.
വിജയ്ക്കുവേണ്ടി വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ പിന്തുണച്ചും ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തും കർണാടക മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ വെള്ളിയാഴ്ച ചർച്ചയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
"ഭരണഘടനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ, അത് സഭയിൽ തെളിയിക്കാൻ അനുവദിക്കണം - ഗവർണറുടെ വസതിയിലല്ല, നിയമസഭയിൽ തന്നെ," ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാരുകൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും മുൻകാല മാതൃകകളും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു.