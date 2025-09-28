വിജയിയുടെ കറൂർ റാലി തിക്കുംതിരക്കും: 39 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ എൻ. ആനന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ്

Sep 28, 2025
TVK

കറൂർ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) നേതാവും നടനുമായ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 39 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

​റാലിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ എൻ. ആനന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ (Culpable Homicide Not Amounting to Murder), കൊലപാതക ശ്രമം (Attempt to Murder) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

​റാലിക്കായി അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്, മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നത്, തിക്കും തിരക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ച എന്നിവയാണ് സംഘാടകർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം കറൂർ-ഈറോഡ് ദേശീയപാതയോരത്ത് നടന്ന റാലി സംസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 39 പേരുണ്ട്. നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും പലരും ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

