വിളാത്തികുളം പോക്സോ കേസ്; പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട വധശിക്ഷ

By  Metro Desk May 25, 2026, 16:08 IST
തൂത്തുക്കുടി: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിളാത്തികുളത്ത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പതിനേഴുകാരിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൂത്തുക്കുടി രണ്ടാം അഡീഷണൽ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി പ്രീതയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഈ നിർണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. രാമനാഥപുരം സ്വദേശിയായ എം. ധർമ്മമുനീശ്വരൻ എന്ന മാവീരനെയാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വൻ ജനരോഷം ഉയർത്തിയ ഈ കേസിൽ, കുറ്റം നടന്ന് വെറും 75 ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

​കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം

​കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 10-നാണ് സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയെ വീടിന് സമീപത്തുനിന്ന് കാണാതാകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, മാർച്ച് 11-ന് വിളാത്തികുളത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾ വൈകിയെന്നാരോപിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുണ്ടായ അതിർത്തി തർക്കം പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വൈകാനിടയാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി.

​അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും

​തുടക്കത്തിൽ സാക്ഷികളോ മറ്റ് സൂചനകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തിന് സമീപം സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ചിത്രം ഒരു നാട്ടുകാരൻ പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയവും വിപുലവുമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ മാർച്ച് 20-നാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

​പ്രതിയായ ധർമ്മമുനീശ്വരൻ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. 2020-ൽ നടന്ന മറ്റൊരു ബലാത്സംഗ-കൊലപാതക കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ, ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്താണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വീണ്ടും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതിയെന്നും, കാട്ടുപ്രദേശത്ത് വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.

​പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റോടെയും വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതോടെയുമാണ് ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും തൂത്തുക്കുടി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തത്. പോലീസ് നടപടികളിലെ ആദ്യഘട്ട വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കോടതിയുടെ ഈ അതിവേഗ വിധി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

