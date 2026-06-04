വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ്: ഡബ്ല്യു.എഫ്.ഐയുടെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 12:20 IST
Vinesh

ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ റെസ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (WFI) നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ട്രയൽസ് ഇതിനകം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ഹർജിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് (Infructuous) ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

​വിനേഷ് ഫോഗട്ട് ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിൽ ഫെഡറേഷനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഡബ്ല്യു.എഫ്.ഐയുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുന്നില്ലെന്നും, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുറന്നുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ, മെയ് 29-ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

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