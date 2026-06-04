വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ്: ഡബ്ല്യു.എഫ്.ഐയുടെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ റെസ്ലിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (WFI) നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ട്രയൽസ് ഇതിനകം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ഹർജിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് (Infructuous) ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വിനേഷ് ഫോഗട്ട് ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിൽ ഫെഡറേഷനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഡബ്ല്യു.എഫ്.ഐയുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുന്നില്ലെന്നും, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുറന്നുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ, മെയ് 29-ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.