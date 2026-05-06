നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സംഘർഷം; തൃണമൂൽ-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സംഘർഷം; തൃണമൂൽ-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
May 6, 2026, 09:52 IST
കോൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകരും 2 തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബിശ്വജിത്ത് പട്നായിക്, യാദവ് ബോർ ജാദവ്, മധു മൊണ്ഡാൽ, അബീർ ഷെയ്ഖ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ബെലഘട്ട, 24 പർഗാനാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെയാണ് വ്യാപക സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഹൗറ, ബെറാംപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾക്കു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി.