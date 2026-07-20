ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം: പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതകവും; ഗേറ്റുകൾ അടച്ചു, ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കി
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ 'സൻസദ് ചലോ' (പാർലമെന്റ് മാർച്ച്) വൻ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തേക്ക് കുതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസ് ഉന്നത സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടി.
പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ശാസ്ത്രി ഭവൻ, റൈസീന റോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. തുടർന്നുണ്ടായ ഉന്തും തള്ളിലും നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി പാർലമെന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഗേറ്റുകൾ താൽക്കാലികമായി അടയ്ക്കുകയും മേഖലയിൽ മൊബൈൽ-ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ഇന്നലെത്തന്നെയായിരുന്നു ഈ വൻ പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറിയത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.