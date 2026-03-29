​'വിശ്വഗുരു വിശ്വഫോണിയായി'; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

By  Metro Desk Mar 29, 2026, 18:32 IST
National

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിദേശനയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. മോദിയുടെ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ വിദേശനയം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും, സ്വയം പ്രഖ്യാപിത 'വിശ്വഗുരു' എന്നത് വെറും 'വിശ്വഫോണി' (Vishwaphoney) അഥവാ വ്യാജനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

​പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര പരാജയമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 'ദല്ലാൾ' അഥവാ ഇടനിലക്കാരന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:

  • നയതന്ത്ര പരാജയം: മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നേട്ടങ്ങളെ നയതന്ത്ര വിജയമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
  • പാകിസ്ഥാന്റെ ഉയർച്ച: ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ നിർണ്ണായകമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ്.
  • വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃത നയം: വിദേശനയം രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിന് പകരം വ്യക്തിപരമായ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ തിരിച്ചടികൾക്ക് കാരണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

