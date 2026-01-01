വോഡഫോൺ ഐഡിയക്ക് 638 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി പിഴ; നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കമ്പനി
അഹമ്മദാബാദ്: ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോൺ ഐഡിയക്ക് (Vi) നികുതി വകുപ്പിന്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി. ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 638 കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ അഹമ്മദാബാദിലെ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ഉത്തരവിട്ടു.
വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- പിഴയുടെ കാരണം: നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയും (Short payment of Tax), ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ITC) പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൈപ്പറ്റിയതുമാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്.
- ഉത്തരവ്: സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആക്ട് 2017-ലെ സെക്ഷൻ 74 പ്രകാരമാണ് 6,37,90,68,254 രൂപ പിഴയും പലിശയും അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവായത്.
- കമ്പനിയുടെ നിലപാട്: ഈ ഉത്തരവിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വോഡഫോൺ ഐഡിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.
ആശ്വാസത്തിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടി
എജിആർ (AGR) കുടിശ്ശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വൻ തുകയുടെ പിഴ വരുന്നത്. ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉത്തരവ് കമ്പനിക്ക് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയാണ്.
നികുതി ഡിമാൻഡ്, പലിശ, പിഴ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തുക കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും കൃത്യമായ അപ്പീൽ നൽകാനാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ തീരുമാനം.