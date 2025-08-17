വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം: തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു; മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ
Aug 17, 2025, 16:20 IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണമായ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി.) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പക്ഷപാതം കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: