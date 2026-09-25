വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: പ്രമുഖരെ തിരിച്ചറിയാൻ ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ 'മാർക്ക് വിഐപി' ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
ന്യൂഡൽഹി: ബി എൽ ഒ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ‘Mark VIP’ എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. നിലവിൽ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നടക്കുന്ന തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ (Special Intensive Revision) നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. ജൂലൈ 31-നാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്മീഷന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് ആപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് ഡൽഹി സി ഇ ഒ ഓഫീസിലെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടികളുടെ എന്യൂമറേഷൻ ഘട്ടം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. മന്ത്രിമാർ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, ജഡ്ജിമാർ, അഭിഭാഷകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഐ എ എസ്, ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ വി ഐ പി (VIP) ആയി അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ 2025-ൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അടുത്തിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബി എൽ ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഡൽഹിയിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഫീൽഡ് വേരിഫിക്കേഷനിലൂടെ ശരിവെക്കുകയും ഇവരുടെ പേരുകൾ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനി, മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർക്ക് വിവിരങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളെ തുടർന്ന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.