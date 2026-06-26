വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ 'എസ്.ഐ.ആർ' ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു; ഇനി എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലും
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് നടന്നുവരുന്ന വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ നടപടിയായ 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. അർഹരായ ഒരു പൗരൻ പോലും വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകരുതെന്നും അനർഹരായ ആരും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടരുതെന്നും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയായി വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പദ്ധതിയെ ഇപ്പോൾ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി.യുടെ (NCERT) സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഈ നടപടി തുടരുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ രാജ്യത്താകെ ഏകദേശം 6 കോടിയോളം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. രേഖകളുടെ കുറവ് കാണിച്ച് വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചെങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ 'എസ്.ഐ.ആർ' നടപടിയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി ഐകകണ്ഠ്യേന ശരിവെച്ചിരുന്നു.
കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം വോട്ടർപട്ടികയിൽ 10.2 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി (ഏകദേശം 5.18 കോടി വോട്ടർമാർ കുറഞ്ഞു). മരണപ്പെട്ട 66 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. നിലവിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നാം ഘട്ട നടപടികൾ മെയ് 14 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.