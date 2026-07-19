വാങ്ചുക് പ്രതിസന്ധി: സ്വന്തം വീഴ്ചകളിൽ കുടുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കർത്താവുമായ സോനം വാങ്ചുകിന്റെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തുനിന്നും വാങ്ചുകിനെ നിർബന്ധിതമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ നടപടിയും, തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളും രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലെ സുതാര്യത എന്നിവയടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ പ്രക്ഷോഭത്തോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയും, പിന്നീട് അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 'ഭയത്തിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇതൊരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്ന് വാങ്ചുക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റ് മാർച്ചടക്കമുള്ള വൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സമര സമിതിയുടെ തീരുമാനം. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകാതെ മൗനം പാലിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയം തിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്.