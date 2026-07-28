കേന്ദ്രസർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ്; വീണ്ടും രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുമെന്ന് സിജെപി: എഫ്ഐആർ ഇന്ന് തന്നെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ നടപടികളും വേട്ടയാടലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP). സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയ എഫ്.ഐ.ആറുകൾ (FIR) ഇന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് സി.ജെ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയോടെയാണ് 49 ദിവസം നീണ്ട സമരം സി.ജെ.പി താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഒരുവിധ പ്രതികാര നടപടികളും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, സമരം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും പൊലീസ് വേട്ടയാടൽ തുടരുകയാണെന്ന് സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും വസ്തുതകളും:
എഫ്.ഐ.ആറുകൾ പിൻവലിക്കണം: സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളും ഇന്ന് തന്നെ റദ്ദാക്കണം.
ധാരണ ലംഘനം: ജൂലൈ 25-ലെ ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പൊലീസ് വ്യാപകമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമാണെന്ന് സി.ജെ.പി ആരോപിക്കുന്നു.
നിയമസഹായം: അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രക്ഷോഭകർക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബലിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 'സാക്ഷി' (Saakshi) എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടർനടപടി: സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വമ്പൻ പ്രതിഷേധ റാലികളും തെരുവ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സി.ജെ.പി വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാരും പൊലീസും പെരുമാറുന്നതെന്നും, വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നും സി.ജെ.പി വക്താക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.