ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ; യുഎസുമായി ചർച്ചയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ: ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി തള്ളി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള വ്യാപാര കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോകൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നാവിക കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത തുറന്നിടാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കണമെന്ന് രാജ്യങ്ങളോട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വിശദീകരണം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഇറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ "കൃത്രിമ നിയന്ത്രണം" ബാധിച്ച ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ജലപാത "സുരക്ഷിതവും തുറന്നതുമായി" നിലനിർത്താൻ അവരുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പ്രദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ട്രംപ് പരാമർശിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരല്ല.
ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, "പ്രതികരണമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണമാണെങ്കിൽ അത് നാറ്റോയുടെ ഭാവിക്ക് വളരെ ദോഷകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മേഖലയിലേക്ക് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കാൻ യുഎസ് ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിരുന്നോ എന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്താണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടണുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
"ഈ പ്രത്യേക വിഷയം നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ഉഭയകക്ഷി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല," ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി പങ്കാളികളുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് സമ്മതിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിനായുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സംഘർഷം എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ, "അവരുടെ വിന്യാസത്തിന്റെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എപ്പോൾ കൈവരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നു" എന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും പ്രധാനമാണെന്ന് ജർമ്മൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോഹാൻ വാഡെഫുൾ പറഞ്ഞു. "ഇവിടെ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്," വഡെഫുൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.