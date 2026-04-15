​'ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്'; മോദിയുമായി 40 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ട്രംപ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ പ്രധാന ചർച്ച

By  Metro Desk Apr 15, 2026, 08:43 IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നിർണ്ണായക ചർച്ച നടത്തി. 40 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ, "ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്" (We all love you) എന്ന വൈകാരികമായ സന്ദേശവും ട്രംപ് കൈമാറി. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ സ്നേഹസന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടത്.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷയും ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണവും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളാണ് ഇരു നേതാക്കളും പ്രധാനമായും പങ്കുവെച്ചത്.

ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ:

  • ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായും തടസ്സമില്ലാതെയും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇരു നേതാക്കളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം ആഗോള വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

  • ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്രമായ ആഗോള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം (Comprehensive Global Strategic Partnership) കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത അറിയിച്ചു.

  • പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ ചർച്ചയായി.
  • നയതന്ത്ര സൗഹൃദം: മോദിയെ തന്റെ 'യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്' എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ സംഭാഷണമാണിത്.

പ്രതികരണങ്ങൾ:

​"സുഹൃത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിലെ നമ്മുടെ സഹകരണത്തിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്ത ഞങ്ങൾ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു."

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (X-ൽ കുറിച്ചത്)

 

​യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ നിർണ്ണായക ചർച്ച നടന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന പ്രക്രിയയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ അമേരിക്ക സ്വാഗതം ചെയ്തു.

