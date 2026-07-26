ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ; പിന്തുണയുമായി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബിജെപി ഉന്നത നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്ക്

By  Metro Desk Jul 26, 2026, 13:26 IST
പ്രധാൻ

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള രാജിക്ക് പിന്നാലെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ കാണാനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാനുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും ബിജെപി ഉന്നത നേതാക്കളുടെയും ഒഴുക്ക്.

​നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. രാജിക്ക് പിന്നാലെ പാർട്ടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പ്രധാന്റെ വസതി സന്ദർശിച്ചതിലൂടെ നൽകിയത്.

​പൊതുജീവിതത്തിലെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളും നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയെന്നും പാർട്ടി പൂർണ്ണമായി പ്രധാനൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP 2020) വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണത്തിലും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ വഹിച്ച പങ്ക് മികച്ചതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പാർട്ടി നേതൃത്വവും പ്രശംസിച്ചു. 

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