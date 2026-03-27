പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; ഇന്ധന സുരക്ഷയും പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിലയെയും വിതരണ ശൃംഖലയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം.
യോഗത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചകളും:
- ഇന്ധന സുരക്ഷ (Energy Security): ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ, എൽപിജി വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഏകോപിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില: ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് 10 രൂപ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ച കേന്ദ്ര നടപടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (Model Code of Conduct) നിലവിലുള്ളതിനാൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.
യുദ്ധമുഖത്തെ നിലവിലെ സ്ഥിതി:
ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന നിലപാടിൽ ഇറാനും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏപ്രിൽ 6 വരെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നതായും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്കായി സജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
- കരുതൽ നടപടികൾ: അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാൻ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കോവിഡ് കാലത്തെ 'ടീം ഇന്ത്യ' മാതൃകയിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.