പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി നാളെയും തുടരുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ

Mar 2, 2026, 15:14 IST
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി തുടരുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ. നാളെത്തെ സർവീസുകൾ എയർ ആകാശയും റദ്ദാക്കി. മാർച്ച് ഏഴുവരെയുള്ള ബുക്കിങ്ങുകളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസം 760 സർവീസുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ റദ്ദാക്കിയത്.


ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയത് 87 വിമാന സർവീസുകൾ ആണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനിരുന്ന 37 സർവീസുകളും എത്തിച്ചേരാനുള്ള 50 സർവീസുകളും ആണ് റദ്ദാക്കിയത്. മൂന്നാം ദിനവും അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാനിൽ 555 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു. ഇറാനിലെ ഫാർസ് പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്ന് 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാനിലെ 131 നഗരങ്ങൾക്കു നേരെ അമേരിക്കൻ-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റെഡ് ക്രെസന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

