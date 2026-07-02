'ബുൾഡോസർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?' ; അയോധ്യ കൊള്ളയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പരിഹസിച്ച് കെജ്രിവാൾ
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പരിഹാസവും വിമർശനവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. അയോധ്യയിൽ രാമലല്ല ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് 'മഹാ കൊള്ള'യാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, യുപിയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പ്രശസ്തമായ 'ബുൾഡോസർ രാജ്' പരാമർശിച്ചാണ് യോഗിയെ നേരിട്ടത്.
"സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുൾഡോസർ ഓടിക്കുന്ന 'ബുൾഡോസർമാൻ' ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ചന്ദം മോഷ്ടിച്ച ഈ വലിയ കൊള്ളക്കാർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുൾഡോസർ അനങ്ങാത്തത്?" എന്ന് കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചു.
ക്ഷേത്രത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ചെറിയ ജീവനക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും മാത്രമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളതെന്നും യഥാർത്ഥ 'മാഫിയകളെയും' വൻ സ്രാവുകളെയും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭഗവാൻ രാമന്റെ അമൂല്യമായ ആഭരണങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകളും മോഷ്ടിച്ച 'രാക്ഷസന്മാർക്ക്' പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ് തയ്യാറാകണമെന്നും കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡൽഹിയിലെ ഭരണം അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മുൻ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മറുപടിയായാണ് കെജ്രിവാൾ അയോധ്യയിലെത്തി യോഗിക്ക് നേരെ ഒളിയമ്പെയ്തത്. "മഹാരാജ് ജി, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ചന്തച്ചോരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കസേര തെറിപ്പിക്കാൻ പോലും ഇവർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്" എന്നും കെജ്രിവാൾ പരിഹസിച്ചു. രാമക്ഷേത്ര അഴിമതിയെച്ചൊല്ലി എഎപിയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് ഇതോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.