മുംബൈയിൽ 34 വാഹനങ്ങളിൽ 'ഹ്യൂമൻ ബോംബുകൾ' ഒളിപ്പിച്ചെന്ന് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

By Metro DeskUpdated: Sep 5, 2025, 13:34 IST
വ്യാജ സന്ദേശം

മുംബൈ: മുംബൈയിൽ 34 വാഹനങ്ങളിൽ 'ഹ്യൂമൻ ബോംബുകൾ' ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ട്രാഫിക് പോലീസിന് വാട്സാപ്പ് വഴി ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുംബൈ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

​മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലാ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും വിളിച്ച് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമുകളും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സേനകൾ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലും തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ലഭിച്ച സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദേശം വ്യാജമാണോ അതോ ഗൗരവമായ ഭീഷണിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും, സംശയകരമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

​ഇതിന് മുൻപും മുംബൈക്ക് സമാനമായ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുംബൈ പോലീസിന്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ 26/11 മാതൃകയിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സന്ദേശം അയച്ചത് പാകിസ്താനിൽ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

