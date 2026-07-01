വാട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചറിന് ഇന്ത്യയിൽ താൽക്കാലിക വിലക്ക്; കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറാതെ തന്നെ പരസ്പരം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ 'യൂസർനെയിം' (Username) ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ഫീച്ചറിന്റെ സുരക്ഷാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY) വാട്സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്ക് (Meta) നോട്ടീസ് അയച്ചു.
മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം. സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫീച്ചർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കരുതെന്നും കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
വിലക്കിന് പിന്നിലെ കാരണം
ഫോൺ നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ യൂസർനെയിം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മെറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫീച്ചർ വ്യാപകമായാൽ താഴെ പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആശങ്കപ്പെടുന്നു:
വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലും ആൾമാറാട്ടവും (Impersonation): പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പേരിൽ വ്യാജ യൂസർനെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇത് എളുപ്പവഴി തുറക്കും.
ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്, ഫിഷിംഗ് (Phishing) തുടങ്ങിയ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കായി ഈ ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.
വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ: വ്യക്തിത്വം മറച്ചുവെച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്തകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മെറ്റ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഫീച്ചറിന്റെ റോൾഔട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി ആരംഭിച്ചത്. ടെലിഗ്രാം, സിഗ്നൽ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ളതിന് സമാനമായ ഫീച്ചറാണിത്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും ബ്രാൻഡുകളുടെയും പേരുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണമായ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ഈ ഫീച്ചർ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകൂ.