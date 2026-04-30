ഇന്ത്യ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരതയിൽ മുന്നിലെത്തുന്നു: രാജ്നാഥ് സിംഗ്
അയൽരാജ്യം തീവ്രവാദത്തെ നിരന്തരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും "അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരതയുടെ" പ്രഭവകേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യാഴാഴ്ച പാകിസ്ഥാനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു .
ഒരേ സമയം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരച്ചുകൊണ്ട് സിംഗ് പറഞ്ഞു, "പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തെ നിരന്തരം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇന്ത്യ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പാകിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു 'ഐടി'യുടെ - അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരതയുടെ - പ്രഭവകേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു."
കരസേനയും നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി ഇനി സിലോസുകളിലല്ല, മറിച്ച് സംയുക്തവും സംയോജിതവുമായ ഒരു സേനയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആണവ ആക്രമണ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും "പൊള്ളലേറ്റത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ വീണുപോയില്ലെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു.
“ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമാകുന്നു, അത് പുതിയ ലോകക്രമത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു,” സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അത് ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ഭീകരാക്രമണങ്ങളോട് നയതന്ത്ര പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം നടത്തി പ്രതികരിക്കുക എന്ന പഴയ സമീപനം ഇന്ത്യ ഇനി പിന്തുടരുന്നില്ല എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നൽകുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനവും അനുവദിക്കില്ല" എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാകിസ്ഥാനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഭീകരതയ്ക്ക് പ്രവർത്തനപരം, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് സിംഗ് പറഞ്ഞു, അയൽരാജ്യത്ത് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രക്ഷാകർതൃത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
"ഭീകരതയുടെ യഥാർത്ഥ ഐപി വിലാസം അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വേരുകളാണ്, അവിടെ അത് വളരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതത്തിന്റെയോ അക്രമാസക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ പേരിൽ ഭീകരതയെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾക്ക് മറയായി വെടിവയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം അടുത്തിരിക്കെ, പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 26 പേർക്ക് ഇന്ത്യ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിംഗിന്റെ പരാമർശം.
2025 മെയ് 7 ന് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ, ജെയ്ഷ്-ഇ-മുഹമ്മദ്, ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒമ്പത് പ്രധാന ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു, 100-ലധികം ഭീകരരെ വധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ നാല് ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി.
ലാഹോറിലും ഗുജ്റൻവാലയ്ക്കടുത്തും റഡാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ നശിപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികാര ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തി, പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന്, പാകിസ്ഥാൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് (ഡിജിഎംഒ) ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ബന്ധപ്പെടുകയും മെയ് 10 ന് ഇരുപക്ഷവും വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.