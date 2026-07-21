കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ ആര്? ഡൽഹിയിൽ ഖാർഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചകൾ ഊർജിതമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഡൽഹിയിലെത്തി എ.ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായി പാർലമെന്റിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്റെ നിയമനവും സംബന്ധിച്ച പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായതായാണ് വിവരം. പാർട്ടി സംഘടനയെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പര്യാപ്തനായ നേതാവിനെ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം.
വിവിധ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ടെങ്കിലും, ഹൈക്കമാൻഡിന്റെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിർദേശങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഉടൻ തന്നെ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.