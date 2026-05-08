ബംഗാളിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആര്; സുവേന്ദുവും അഗ്നിമിത്രയും ഷമിക്കും പട്ടികയിൽ: കൊൽക്കത്ത ഉറ്റുനോക്കുന്നു
കൊൽക്കത്ത: മമതാ ബാനർജിയുടെ 15 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചതോടെ, അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി, ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഗ്നിമിത്ര പോൾ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷമിക് ഭട്ടാചാര്യ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാന അവകാശികൾ
- സുവേന്ദു അധികാരി: ഭവാനിപ്പൂരിൽ മമതാ ബാനർജിയെ 15,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിയാണ് നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന്റെ മുഖമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന സുവേന്ദുവിന് പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.
- ഷമിക് ഭട്ടാചാര്യ: ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ ഷമിക് ഭട്ടാചാര്യ, സംഘടനാരംഗത്തെ കരുത്തനായ നേതാവാണ്. ദം ദം ഉത്തറിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ഷമിക്കിന്റെ പേര് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
- അഗ്നിമിത്ര പോൾ: അസൻസോൾ ദക്ഷിണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഗ്നിമിത്ര പോൾ, ബിജെപിയുടെ വനിതാ മുഖമായി തിളങ്ങുന്നു. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ അഗ്നിമിത്രയുടെ നേതൃത്വം സഹായിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ.
തീരുമാനം ഉടൻ
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊൽക്കത്തയിലെത്തി ബിജെപി എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ബിജെപി പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗം ഉടൻ ചേരും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച (മെയ് 9) നടക്കാനാണ് സാധ്യത.
15 വർഷത്തിന് ശേഷം ബംഗാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അധികാരമാറ്റം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.