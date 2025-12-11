നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശേഷം ആര്?: 'പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപിയും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന്' ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

Dec 11, 2025
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ആർഎസ്എസ് (രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ്) സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്. അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപി പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

  • പ്രസ്താവന: ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ഈ സുപ്രധാന അഭിപ്രായം അറിയിച്ചത്.
  • ബിജെപി നേതൃത്വം: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപി (ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി) യുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വവും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ്. അല്ലാതെ ആർഎസ്എസ് അല്ലെന്നും ഭാഗവത് സൂചിപ്പിച്ചു.
  • ആർഎസ്എസ് പങ്ക്: രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ആർഎസ്എസിന് നേരിട്ടുള്ള പങ്കില്ല. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംഘം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
  • ​നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

​മോദിക്ക് ശേഷമുള്ള നേതൃനിരയെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആർഎസ്എസ് മേധാവിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

