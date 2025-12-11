നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശേഷം ആര്?: 'പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപിയും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന്' ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്
Dec 11, 2025, 11:45 IST
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ആർഎസ്എസ് (രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ്) സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്. അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപി പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
- പ്രസ്താവന: ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ഈ സുപ്രധാന അഭിപ്രായം അറിയിച്ചത്.
- ബിജെപി നേതൃത്വം: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപി (ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി) യുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വവും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ്. അല്ലാതെ ആർഎസ്എസ് അല്ലെന്നും ഭാഗവത് സൂചിപ്പിച്ചു.
- ആർഎസ്എസ് പങ്ക്: രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ആർഎസ്എസിന് നേരിട്ടുള്ള പങ്കില്ല. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംഘം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മോദിക്ക് ശേഷമുള്ള നേതൃനിരയെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ആർഎസ്എസ് മേധാവിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.