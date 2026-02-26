എന്തുകൊണ്ട് ബാലക്കോട്ട്? പാകിസ്താനിലെ ഭീകരതാവളങ്ങൾ ഇന്ത്യ തകർത്തതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
Updated: Feb 26, 2026, 20:35 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 2019-ലെ ബാലക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പാകിസ്താന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ നീക്കത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടി: 2019 ഫെബ്രുവരി 14-ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ സി.ആർ.പി.എഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ 40 ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഇതിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് (JeM) ഭീകരസംഘടനയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
- മുൻകരുതൽ നടപടി (Pre-emptive Strike): ബാലക്കോട്ടിലെ ഭീകരതാവളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഭീകരർ പരിശീലനം നേടുന്നതായി കൃത്യമായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനുള്ള 'മുൻകരുതൽ' നടപടിയായാണ് ഇന്ത്യ ബാലക്കോട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
- ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം: പാകിസ്താനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ബാലക്കോട്ട്, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇവിടം തകർക്കുന്നതിലൂടെ ഭീകരസംഘടനയുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
- നയം മാറ്റം: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തെ ഇന്ത്യ ഇനി വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും, ശത്രുവിന്റെ ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ കയറി ആക്രമിക്കാൻ ഇന്ത്യ മടിക്കില്ലെന്നുമുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശം പാകിസ്താനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു സൈനികമായ ലക്ഷ്യം.