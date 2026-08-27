നേപ്പാളിലെ പ്രളയം ബ്രഹ്മപുത്രയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഹിമാലയത്തിലെ നിർമ്മാണങ്ങളും പരിസ്ഥിതി നാശവും ഭീഷണിയാകുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ കനത്ത മിന്നൽ പ്രളയവും ഹിമതടാക വിസ്ഫോടനങ്ങളും (GLOF) ദൂരെയുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നതായി പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മുന്നറിയിപ്പ്. ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിലും ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലും ചൈന നടത്തുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണങ്ങളും ഭൗമപരമായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാന കാരണങ്ങളും ആശങ്കകളും:
യാർലുങ് സാങ്പോയും ബ്രഹ്മപുത്രയും: ടിബറ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്ന യാർലുങ് സാങ്പോ നദിയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അസമിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയായി മാറുന്നത്. ടിബറ്റിലെ ഭൗമചലനങ്ങളും ഹിമപാതങ്ങളും മൂലം നദികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ താഴേക്ക് വലിയ വെള്ളപ്പാച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു.
അണക്കെട്ടുകളും സുരക്ഷയും: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ചൈന നിർമ്മിക്കുന്നത് അതീവ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലാണ്. ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ കുലുക്കമോ തടയണകൾ തകരലോ താഴത്തെ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയിലേക്കും ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും പ്രളയ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ചളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും: ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലെ മലയിടിച്ചിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണും പാറക്കല്ലുകളും നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി അസം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നദീതടങ്ങളിൽ എക്കൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ ആഴം കുറയ്ക്കുകയും താഴ്വരകളിൽ രൂക്ഷമായ പ്രളയത്തിന് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഡാറ്റ പങ്കുവെക്കലിലെ ആശങ്ക: ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈന യഥാസമയം താഴത്തെ രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാത്തത് പ്രകൃതിദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.