സിദ്ധരാമയ്യ പടിയിറങ്ങുമോ? കർണാടകയിൽ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം ഉടനെന്ന് സൂചന നൽകി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
Feb 17, 2026, 21:03 IST
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി പകുതി പിന്നിട്ടതോടെ (ഫെബ്രുവരി 2026), മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുകയാണ്. ഹൈക്കമാൻഡുമായി നടത്തിയ നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അധികാര കൈമാറ്റ കരാർ: 2023-ൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷം സിദ്ധരാമയ്യക്കും ബാക്കി കാലം ശിവകുമാറിനും മുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകുമെന്ന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ കാലാവധി പൂർത്തിയായതാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് കാരണം.
- എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ: 80-ഓളം എംഎൽഎമാർ ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് കത്ത് നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം, സിദ്ധരാമയ്യ പക്ഷം ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു.
- രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ: സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ തന്റെ പിതാവ് അഞ്ച് വർഷം തികയ്ക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ശിവകുമാർ പക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് പോയതും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംശയമുണർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം: നിലവിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.