ട്രെയിനിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ; ഉത്തരവുമായി ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ
ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും അടങ്ങിയ ഹാൻഡ്ബാഗ് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികൾക്ക് 80,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. യാത്രക്കാർക്കുള്ള സേവനത്തിൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പഞ്ചാബിലെ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ നോർത്തേൺ റെയിൽവേയോട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
2021 ഡിസംബർ 14-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പരാതിക്കാരായ കാലുറാം, ഭാര്യ സുമൻ, കുഞ്ഞ് എന്നിവരോടൊപ്പം ദിബ്രുഗഡ് - ന്യൂഡൽഹി രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന്റെ എസി കോച്ചിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതിനായി 13,280 രൂപ നൽകിയാണ് ഇവർ മൂന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിൻ പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് മോഷണം പോയ വിവരം ദമ്പതികൾ അറിയുന്നത്.
ഏകദേശം 65,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന താലിമാലയും, 5,000 രൂപയും, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുമാണ് ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ സഹായത്തിനായി കോച്ച് അറ്റൻഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് ഇവർ ആർപിഎഫ് (RPF) ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറെയും വിവരമറിയിക്കുകയും ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ശേഷം സീറോ എഫ്ഐആർ (Zero FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
റെയിൽവേയുടെ വാദവും കമ്മീഷൻ നടപടിയും:
സഹായത്തിനായി റെയിൽവേയെ പലതവണ സമീപിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ദമ്പതികൾ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത്. നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ വിലയായ 70,000 രൂപയും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ, മോഷണവിവരം യാത്രക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ബുക്ക് ചെയ്യാത്ത ലഗേജുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം റെയിൽവേയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ വാദം. എന്നാൽ കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെയിൽവേയുടെ ഈ വാദങ്ങൾ കമ്മീഷൻ തള്ളി.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കമ്മീഷൻ താഴെ പറയുന്ന തുകകൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു:
നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യമായ 70,000 രൂപ (കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ പ്രതിവർഷം 6% പലിശ സഹിതം).
ദമ്പതികൾ നേരിട്ട മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ.
ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം ഈ തുക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, ആകെ തുകയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 12 ശതമാനം വീതം പിഴപ്പലിശ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും കമ്മീഷൻ വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.