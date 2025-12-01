പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; എസ് ഐ ആർ അടക്കം ചർച്ചയാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

Dec 1, 2025
പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സഭകളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയിരുന്നു. 

അതേസമയം തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം സർക്കാരിനെതിരെ പ്രധാന ആയുധമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ തീരുമാനം. എസ്‌ഐആറിൽ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസും തൃണമൂലം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചു

ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം, ലേബർ കോഡ്, വോട്ടുകൊള്ള എന്നീ വിഷയങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഈ സമ്മേളന കാലത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരും. പാർലമെന്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗം ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെ ഓഫീസിൽ ചേരും. 


 

