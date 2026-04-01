'എഫ്സിആർഎ പിൻവലിക്കൂ': ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കിരൺ റിജിജു
Apr 1, 2026, 11:21 IST
ന്യൂഡൽഹി: വിവാദമായ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ (FCRA) ഭേദഗതി ബില്ലിനെച്ചൊല്ലി പാർലമെന്റിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര് മുറുകുന്നു. ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് (FCRA Wapis Le Lo) ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതോടെ സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:
- പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്: ബിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്, സി.പി.ഐ.എം, ആർ.എസ്.പി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഹൈബി ഈഡൻ തുടങ്ങിയ എംപിമാർ പാർലമെന്റ് കവാടത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
- സർക്കാർ മറുപടി: വിദേശ ഫണ്ടുകൾ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ മാത്രമാണ് ഭേദഗതിയെന്ന് കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. "ഒരു മതസംഘടനയെയും സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും കേരളത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം: ബില്ലിന്മേൽ ഇന്ന് വിശദമായ ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെങ്കിലും, സഭയിലെ ബഹളം കാരണം നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയാണ്.
ബില്ലിലെ പ്രധാന ഭേദഗതികൾ:
- വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നു.
- എഫ്സിആർഎ ലംഘനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കുന്നു.
- സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (Designated Authority) നിയമിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾക്കും ഇടയിൽ ഈ ബിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഭേദഗതിയെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.