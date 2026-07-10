ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മൂന്ന് മുൻ ടി.എം.സി എം.പിമാർക്കും രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ്
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) വിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ (ബി.ജെ.പി) ചേർന്ന മൂന്ന് മുൻ രാജ്യസഭാ എം.പിമാർക്കും മണിക്കൂറുകൾക്കകം സീറ്റ് നൽകി ബി.ജെ.പി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവരെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സുഖേന്ദു ശേഖർ റേ, സുസ്മിത ദേവ്, പ്രകാശ് ചിക് ബരാക് എന്നിവരാണ് ബി.ജെ.പി ടിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ടി.എം.സിയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും ഇവർ രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഇവർ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ബി.ജെ.പിയുടെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സമിക് ഭട്ടാചാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവർ ബി.ജെ.പിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്.
ടി.എം.സിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് തങ്ങൾ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ മികച്ച വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ടി.എം.സിയിൽ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ.