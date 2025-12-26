ബെംഗളൂരു മെട്രോയിൽ യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം; പ്രതിയോട് മൃദുസമീപനം കാട്ടി പോലീസ് വിട്ടയച്ചതായി പരാതി
Dec 26, 2025, 20:55 IST
ബെംഗളൂരു: നമ്മ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ തനിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉണ്ടായതായും, പരാതിയുമായി ചെന്നപ്പോൾ പ്രതിയോട് പോലീസ് അനുഭാവപൂർവ്വം പെരുമാറിയതായും യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മെട്രോ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് യുവാവ് തന്നെ കടന്നുപിടിച്ചെന്നും എന്നാൽ പോലീസ് ഇയാൾക്ക് വെറും 'താക്കീത്' നൽകി വിട്ടയച്ചെന്നുമാണ് യുവതി ആരോപിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
"അയാൾ എന്നെ മോശമായി സ്പർശിച്ചു. പക്ഷേ പോലീസ് അയാളോട് സഹതപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ചെറിയ താക്കീത് നൽകി അയാളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു. ഇതാണോ സ്ത്രീ സുരക്ഷ?" - യുവതി ചോദിക്കുന്നു.
ബെംഗളൂരു പോലുള്ള ഒരു മെട്രോ നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലെന്നതും, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകളും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- അതിക്രമം: ബെംഗളൂരു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് യുവതിക്ക് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. ട്രെയിനിൽ തിരക്കില്ലാതിരുന്നിട്ടും യുവാവ് യുവതിയുടെ അടുത്തെത്തുകയും മോശമായി സ്പർശിക്കുകയും (Groping) ചെയ്തു.
- പോലീസിന്റെ നിലപാട്: യുവതി ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയോട് സഹതാപത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.
- വിട്ടയച്ചു: പ്രതിയുടെ പ്രായമോ സാഹചര്യമോ പരിഗണിച്ച്, ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന താക്കീത് മാത്രം നൽകി പോലീസ് ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ താൻ അങ്ങേയറ്റം നിരാശയാണെന്ന് യുവതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.