ചിക്കബല്ലാപ്പൂരിലെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ; മലയാളി സുഹൃത്ത് അബോധാവസ്ഥയിൽ: കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ചിക്കബല്ലാപ്പൂർ: കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ നന്ദി ഹിൽസിന് സമീപമുള്ള ഹോംസ്റ്റേയിൽ ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ യുവ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബംഗളൂരു ബനശങ്കരി സ്വദേശിയും മുദ്ദേനഹള്ളിയിലെ ശ്രീ സത്യസായി ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയുമായ സായി സുരഭി (26) ആണ് മരിച്ചത്. ഇവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാമുകനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് സഞ്ജീത് അലിയെ (25) ഇതേ മുറിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് സഞ്ജീത് അലി ഹോംസ്റ്റേയിൽ മുറിയെടുത്തത്. എന്നാൽ സുരഭി എപ്പോഴാണ് ഇവിടെയെത്തിയത് എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുറി തുറക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഹോംസ്റ്റേ ജീവനക്കാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് എത്തി വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നപ്പോഴാണ് സുരഭിയെ കിടക്കയിൽ മരിച്ച നിലയിലും സഞ്ജീതിനെ അബോധാവസ്ഥയിലും കണ്ടെത്തിയത്.
മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത തെളിവുകൾ:
യുവതിയുടെ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു. കൂടാതെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി ഗുളികകളും മദ്യക്കുപ്പികളും ഛർദ്ദിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു ഡയറിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജീത് അലി ഉറക്കഗുളികകൾ അമിതമായി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്.
കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണവും മുൻകാല പശ്ചാത്തലവും
സുരഭിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ സഞ്ജീത് അലി ആണെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ അമ്മ ഗീത രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 'ലൗ ജിഹാദ്' ആണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ സഞ്ജീത് അലി ബംഗളൂരുവിൽ ക്യാബ് ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും കോളേജ് കാലം മുതൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും കുടുംബം ഈ ബന്ധത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു.
മുമ്പ് സഞ്ജീത് സുരഭിയെ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമയാക്കിയതായും, തുടർന്ന് കുടുംബം സുരഭിയെ മൈസൂരിലെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സിച്ചതായും അമ്മ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഇരുവരും മുൻപ് വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൽ കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം സുരഭി ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ചിക്കബല്ലാപ്പൂരിൽ വീടെടുത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. സുരഭി ഇവിടെയുണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞാണ് സഞ്ജീത് കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്തി ഹോംസ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്.
പോലീസ് അന്വേഷണം
സംഭവത്തിൽ നന്ദി ഗിരിധാമ പോലീസ് കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബാഹ്യമായ മറ്റ് പരിക്കുകളോ രക്തക്കറയോ ഇല്ലെന്ന് ചിക്കബല്ലാപ്പൂർ എസ്പി കുശാൽ ചൗക്സി അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന സഞ്ജീത് അലി ബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതോടെ കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസ്.